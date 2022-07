Calciomercato Milan: distanza col Tottenham per Tanganga. C’è l’alternativa al centrale degli Spurs

In difesa le opzioni non mancano: una pista conduce a Japhet Tanganga, centrale del Tottenham. L’agente De Fanti ha rinviato di qualche giorno il viaggio a Milano: nel frattempo sono le società a dover trovare una sintesi tra due posizioni oggi distanti. Il Milan vorrebbe procedere in prestito con diritto di riscatto, un’opzione che verrebbe valutata a fine stagione a seconda del rendimento.

Il Tottenham vuole invece una garanzia d’acquisto, altrimenti sarà felice di trattenere il giocatore in rosa: pretende l’obbligo di riscatto al raggiungimento di determinanti obiettivi personali o di squadra. Per i rossoneri c’è anche una strada alternativa: porta a Evan Ndicka, 22 anni, francese dell’Eintracht Francoforte. Accessibile per il contratto in scadenza nel 2023. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.