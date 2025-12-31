Calciomercato Milan, l’ultima indiscrezione indirizza le mosse dei rossoneri! Tare guarda in quel campionato. Lo scenario

Calciomercato Milan, Igli Tare guarda soprattutto in Premier League per quanto riguarda la questione difensore centrale. Ultime

Il mercato dei difensori in casa rossonera entra in una fase di attesa strategica. Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, il Milan non ha alcuna intenzione di affrettare i tempi, preferendo una tattica di logoramento che potrebbe portare a colpi di scena nella seconda metà di gennaio.

Calciomercato Milan, la tattica delle “occasioni di fine mercato”

La dirigenza, coordinata da Igli Tare, ha deciso di posticipare l’affondo decisivo per il centrale difensivo chiesto da Massimiliano Allegri. La motivazione è prettamente economica e diplomatica:

Il fattore tempo: Molti club, che oggi fanno muro sulle partenze, potrebbero ammorbidire le proprie posizioni dopo il 15 gennaio. Giocatori attualmente considerati incedibili o disponibili solo a titolo definitivo potrebbero essere liberati con la formula del prestito con diritto di riscatto pur di sfoltire le rose.

Costi sostenibili: Come ribadito anche da altre fonti giornalistiche, il Milan non ha budget per operazioni da 30 milioni in questa sessione. L'obiettivo è scovare un profilo di alto livello a "condizioni favorevoli" che non pesino sul bilancio 2025/26.

Radar puntati sulla Premier League

Moretto suggerisce di guardare con estrema attenzione al campionato inglese. Il Milan è storicamente molto attivo sul mercato britannico (come dimostrano i casi Tomori e Loftus-Cheek) e sta monitorando diversi profili che faticano a trovare spazio nelle “Big Six”: