Calciomercato Milan: prenotato un promettente difensore del Pescara ULTIME

Calciomercato Milan, prenotato un promettente difensore del Pescara: tutti i DETTAGLI su Emanuele Troiano

Novità importanti per quanto riguarda un colpo in ottica futuro. Come riportato da Daniele Longo, il calciomercato Milan ha prenotato per l’estate il difensore Emanuele Troiano del Pescara.

Il difensore, classe 2010, è quindi vicino a vestire la maglia rossonera del settore giovanile nelle prossime stagioni. Al Pescara andrà una serie di bonus a testimonianza di un settore giovanile su cui il Milan punta sempre di più.