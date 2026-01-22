Calciomercato Milan, c’era stato un tentativo: ora andrà in Francia. La notizia

Calciomercato Milan – Il difensore italiano sembrerebbe sempre più vicino a trasferirsi al Paris FC

Le dinamiche del calciomercato internazionale sono spesso imprevedibili e il futuro di Diego Coppola sembra confermare questa regola. Il giovane difensore centrale, che nelle scorse settimane era stato accostato con insistenza al club di Via Aldo Rossi, pare ora destinato a un’esperienza lontano dall’Italia e dalla Premier League. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto tramite il proprio profilo X, la trattativa per portare il talento azzurro all’ombra del Duomo avrebbe subito una brusca frenata.

Il profilo: un talento classe 2003 per la difesa

Cresciuto calcisticamente nell’Hellas Verona, società dove si è messo in luce per senso della posizione e forza fisica, Coppola è un difensore moderno capace di abbinare l’abilità nel gioco aereo a una buona proprietà di palleggio. Attualmente in forza al Brighton, club inglese noto per la sua politica di valorizzazione dei giovani, il classe 2003 era finito nel mirino della dirigenza rossonera per rinforzare il pacchetto arretrato con un profilo di prospettiva.

Destinazione Francia: il Paris FC accelera

Nonostante l’interesse manifestato dal Diavolo, Coppola sembra aver preso un’altra direzione. Le indiscrezioni più recenti vedono il calciatore sempre più vicino al Paris FC. La compagine parigina, che sta portando avanti un progetto ambizioso per scalare le gerarchie del calcio d’Oltralpe, avrebbe convinto il giocatore prospettandogli un ruolo centrale e un minutaggio garantito, elementi fondamentali per la crescita di un ragazzo della sua età.

Le strategie dei rossoneri e le scelte di Allegri

Per i milanisti, il mancato arrivo di Coppola costringe la dirigenza a riconsiderare i propri piani per il reparto difensivo. Lo staff tecnico, guidato da Massimiliano Allegri — allenatore livornese celebre per il suo pragmatismo e per la capacità di costruire difese estremamente solide e impenetrabili — dovrà ora valutare profili alternativi che si adattino alla sua filosofia di gioco.

Il Milan resta comunque vigile sul mercato, cercando elementi che possano integrarsi rapidamente negli schemi tattici di Allegri, il quale predilige difensori esperti o giovani con una spiccata intelligenza tattica. I prossimi giorni saranno decisivi per limare i dettagli del trasferimento di Coppola in Francia: salvo colpi di scena, il futuro dell’ex veronese sarà lontano dai rossoneri, pronti a virare su nuovi obiettivi per blindare la propria retroguardia.