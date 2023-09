Calciomercato Milan, clamorosa rivelazione di Samardzic: il retroscena

Calciomercato Milan, arriva la rivelazione di Lazar Samardzic: ecco perchè ha detto no al club rossonero. Le parole

Intervistata da Sportweek, Lazar Samardzic ha svelato un importante retroscena sul calciomercato Milan:

«Sì, certo. Sono pronto per una grande. Ho 21 anni: tra due anni al massimo lo sarò ancora di più, nella testa e nel fisico. In campo devo migliorare nell’attaccare gli spazi. Il no al Milan? Ero troppo giovane – prosegue il calciatore bianconero -. Non sentivo sensazioni positive e ho preferito rimanere ancora per qualche tempo vicino a casa».