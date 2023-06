Lukaku-Milan, piovono smentite! Arriva l’annuncio

Calciomercato Milan, piovono smentite sull’interesse per Romelu Lukaku: l’agente del calciatore chiude al club rossonero

Sebastian Ledure, avvocato di Romelu Lukaku, ha così parlato del futuro dell’attaccante in esclusiva a Fabrizio Romano.

LE PAROLE – «Nessun colloquio in corso con il Milan. Romelu vuole restare in Europa, lo ha confermato non unendosi ora a qualche club dell’Arabia Saudita. La posizione del Chelsea è che i club interessati devono presentare un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo».