Calciomercato Milan, il fratello di Sanabria fa luce sul futuro

Calciomercato Milan, il fratello di Tony Sanabria ha parlato del futuro dell’attaccante del Torino: le sue dichiarazioni

Joel Sanabria, fratello dell’attaccante del Torino Antonio Sanabria, accostato anche al calciomercato Milan, ha parlato a Tuttosport.

PAROLE – «A gennaio ci sono stati club che si sono fatti avanti per lui ma ha preferito rimanere perché non voleva andarsene dopo un’astinenza di gol, sarebbe stata una sconfitta. Voleva dimostrare di poter essere determinante, oltre perché a Torino sta benissimo. Ora sta ripagando la fiducia di tutti. Ha ancora due anni di contratto e vuole restare in granata, non ci sono motivi per immaginarlo lontano da Torino».