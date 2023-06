Calciomercato Milan, arriva l’annuncio del CEO del Villarreal su Chukwueze

Calciomercato Milan, Chukwueze pista sempre viva: arriva l’annuncio del CEO del Villarreal sul futuro dell’esterno destro

Durante l’intervista ad AS, il CEO del Villarreal ha parlato così del contratto di Chukwueze, obiettivo del calciomercato Milan, in scadenza nel 2024:

Un anno è molto lungo in questa vita, sembra che non sia niente, ma è molto lungo. Come ho detto, se non arriva nulla che ci sembri buono, non verrà venduto. Non ci interessa se manca un anno alla scadenza. Non ci sentiamo affatto minacciati, né dal giocatore, né da nessuno, tanto meno da Samu e dal suo entourage. Non ci condiziona che gli resti un anno di contratto