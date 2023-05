Calciomercato Milan, Diaz: il Real Madrid studia una nuova mossa! Il piano potrebbe essere di utilizzare lo spagnolo come contropartita

In Milan Sampdoria, Brahim Diaz ha baciato la maglia dopo aver segnato una delle cinque reti segnate dai rossoneri. Il suo futuro, però, in rossonero è sempre più in bilico. Per il giocatore, la società sarebbe pronta a sborsare 22 milioni, ma non sarebbe sufficiente per convincere il Real Madrid.

Anche perché i Blancos avrebbero due idee in mente. La prima sarebbe quella di trattenere il giocatore. L’altra, come riportato da calciomercato.com, sarebbe quella di usare lo spagnolo come contropartita per arrivare a Jude Bellingham del Borussia Dortmund.