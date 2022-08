Calciomercato Milan: due colpi in canna prima della fine del mercato. I nomi sono quelli di Diallo e Onyedika

Come scrive il Corriere dello Sport resta Abdou Diallo la prima scelta del Milan per la difesa. Il senegalese non è ancora sceso in campo col PSG in questo inizio stagione.

Il Milan è sempre alla finestra, perché poi potrà dare parallelamente il via-libera all’uscita di Gabbia con destinazione Sampdoria. I rossoneri continuano a lavorare anche sul fronte centrocampo e in particolare su Onyedika. La richiesta del Midtjylland: è di circa sette milioni, ma il club rossonero vorrebbe spuntarla a condizioni differenti.