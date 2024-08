Calciomercato Milan, Di Stefano fa IL PUNTO: «Opportunità last-minute? Vi dico questo. Su Vos…». Le dichiarazioni a Sky

Peppe Di Stefano ha parlato a Sky Sport per analizzare il calciomercato Milan in vista di questi ultimi giorni di sessione estiva.

PAROLE – «Restano gli ultimi giorni per capire se ci saranno tempo e opportunità per fare qualcosa in mezzo al campo, Vos è il giocatore identificato dal Milan: è una cosa a metà tra un giocatore per la prima squadra e un giocatore per il Milan Futuro. Poi c’è da capire se alla fine succederà qualcosa per la possibile uscita di Bennacer oppure no. Alla prima partita della stagione era titolare, alla seconda non si è nemmeno scaldato: immagino che dietro ci sia qualcosa legato al mercato. Bisognerà capire se in queste ore i club arabi accelerano e faranno un’offerta al calciatore e ai rossoneri».