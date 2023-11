Calciomercato Milan, Di Marzio: «Il mercato dei rossoneri è già stato pianificato»

Il Milan pensa alle prossime mosse di calciomercato per gennaio: le scelte dipenderanno dalla Champions? Risponde Di Marzio

Intervenuto in collegamento su Sky Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha chiarito quali sono le attuali intenzioni del calciomercato Milan per gennaio. Le scelte dei rossoneri non dipenderanno dall’eventuale passaggio del turno in Champions League.

LE PAROLE – «Passaggio del turno in Champions League? Non credo che incida sul mercato. Il Milan vuole fare il difensore centrale e l’attaccante, vuole prendere i giocatori giusti per le sue esigenze. Non credo che cambierà con la qualificazione. Il mercato è già pianificato, sono quelle le due caselle che i rossoneri vogliono occupare».