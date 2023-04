Calciomercato Milan, Dest separato in casa: tornerà al Barcellona

Il futuro di Sergino Dest sembra essere sempre più lontano dal Milan, che lo aveva acquistato nello scorso calciomercato estivo

Sergino Dest sembra essere ormai un fantasma al Milan. La sua ultima apparizione risale alla sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio per 4-0. Era il 24 gennaio e da allora il terzino classe 2000 non ha più visto il campo.

Come riporta Mundo Deportivo, per lui la fiducia in casa rossonera è sempre di meno. Improbabile che il club eserciti l’opzione di riscatto dal Barcellona, specialmente per la cifra pattuita la scorsa estate di 20 milioni di euro. Lo statunitense tornerà in blaugrana in attesa di una nuova sistemazione.