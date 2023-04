Calciomercato Milan, deciso il futuro di De Ketelaere: le ultime

Ultime novità di calciomercato del Milan con la decisione sul futuro di Charles De Ketelaere. Ecco cosa filtra

Charles De Ketelaere è stato il grande colpo dello scorso calciomercato estivo del Milan. Il belga ha però deluso le aspettative fin qui in questa prima stagione in rossonero, arretrando nelle gerarchie di Stefano Pioli.

Nonostante ciò, Paolo Maldini e Frederic Massara credono in lui per il futuro. Come riporta Nicolò Ceccarini a Tuttomercatoweb, il futuro del classe 2001 sarà ancora in rossonero.