Calciomercato Milan, David resta in pole ma il Lille gela i rossoneri: richiesta monstre

Calciomercato Milan, David resta il primo nome per l’attacco dei rossoneri a gennaio ma il Lille gela Furlani: richiesta choc

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo del calciomercato Milan per l’attacco nel prossimo mese di gennaio resta Jonathan David.

Furlani e Moncada lo tengono ancora in pole rispetto a Guirassy (che sta però scalando rapidamente le gerarchie) ma devono fare i conti con la richiesta monstre del Lille che ha di fatto gelato il Diavolo: nonostante un contratto in scadenza a giugno del 2025, i francesi chiedono non meno di 40 milioni di euro per lasciarlo partire.