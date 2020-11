Calciomercato Milan – Dalot può rimanere: ecco la situazione

Dalot potrebbe restare al Milan dato che il Manchester United vuole fare cassa. La notizia proiviene direttamente dall’Inghilterra

Diogo Dalot ha ben impressionato la dirigenza del Milan in questo inizio di stagione. Per questo motivo, Paolo Maldini vuole riscattarlo a titolo definitivo dal Manchester United. In questo senso, secondo il Daily Mirror, i ‘Red Devils’ stanno cercando un nuovo terzino destro in alternativa al giovane Aaron Wan-Bissaka già in rosa.

Il Manchester United vorrebbe fare cassa cedendo Dalot, per poi reinvestire i soldi ricavati. Il Milan guarda con interesse la vicenda.