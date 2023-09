Calciomercato Milan, Daka resta al Leicester: niente Bournemouth. Il motivo

Calciomercato Milan, Daka resta al Leicester: salta il trasferimento al Bournemouth. Le ultime sul futuro dell’attaccante

Secondo quando riportato da Fabrizio Romano su Twitter, Patson Daka resta al Leicester City.

L’attaccante zambiano non giocherà nemmeno nel Bournemouth. Daka, desideroso di cambiare aria, per rilanciarsi non è riuscito a completare il trasferimento per continuare a giocare in Premier League. Così come con il Milan anche in questo caso sembrava tutto apparecchiato, ma non c’è stato nulla da fare. Resta viva la possibilità di volare in Turchia o magari in Arabia Saudita.