Calciomercato Milan: cresce la fiducia per Adli, le ultime

Cresce la fiducia per Adli. Per arrivare alla fumata bianca servono 5 milioni di euro. Ecco le ultime

Cresce la fiducia anche per Adli. Per arrivare alla fumata bianca ballano 5 milioni, perché il Milan offe 10 e i francesi ne chiedono 15, ma da via Aldo Rossi filtra fiducia. Anche perché, se non si dovesse riuscire a trovare la quadra entro la fine di questo mercato, i rossoneri sono pronti a ridiscutere l’affare nella finestra di gennaio.

In ogni caso, Adli non escluderebbe Corona: nei piani di d.t., d.s. e del- l’a.d. Gazidis, i due profili non sono affatto alternativi. Per il giocatore del Porto la richiesta è di 13 milioni mentre il Milan non si spingerà oltre i 10. Lo riporta Tuttosport.