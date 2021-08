Calciomercato Milan: Adli va al Bayer Leverkusen, ma non è Yacine. Ecco le ultime sulle trattative rossonere

Il suo futuro non sarà in Italia. Amine Adli dalla prossima stagione giocherà in Bundesliga. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Amine Adli diventerà presto un giocatore del Bayer Leverkusen e sarà l’erede di Leon Bailey.

Dopo essere stato messo fuori rosa dal Tolosa per aver rifiutato il rinnovo, il talentuoso esterno francese sarà accontentato e lascerà finalmente la Francia. Solamente omonimo di Yacine Adli, obiettivo del Milan per il quale c’è stato oggi un incontro nella sede rossonera.