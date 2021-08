Adli Milan: incontro con la dirigenza rossonera. Le ultime

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Twitter è in corso un incontro tra il Milan e gli agenti di Adli

Non solo Bakayoko. Il Milan non molla l’idea del doppio colpo a centrocampo. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio sul proprio account Twitter, è in corso un incontro a Casa Milan tra gli agenti di Adli e la dirigenza rossonera.

Il club rossonero non vorrebbe andare oltre i 10 milioni di euro mentre il Bordeaux vorrebbe ricavarne circa 15 dalla sua cessione. La convinzione di Frederic Massara è che in questi ultimi giorni può arrivare un’apertura netta a uno sconto di almeno 2/3 milioni. Con il ventunenne francese c’è già un accordo di massima per un contratto fino al 2025 da 1,5 milioni più bonus a stagione.