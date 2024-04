Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Zirkzee! Gli occhi della Premier sull’olandese, QUEL club si muove

Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Joshua Zirkzee: c’è anche l’Arsenal in pressing sull’olandese

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, aumenta per il calciomercato Milan la concorrenza per Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna e primo obiettivo dei rossoneri per l’attacco.

L’Arsenal ha infatti inviato degli osservatori al Dall’Ara per seguire l’ex Bayern Monaco da vicino: Ibrahimovic dovrà accelerare in maniera importante se vorrà portare a Milanello il classe 2001. La valutazione è di circa 60 milioni di euro, bonus inclusi.