Calciomercato Milan, concorrenza della Lazio per un centrocampista: Claudio Lotito piomba su Ferguson del Bologna

Il calciomercato Milan rischia di veder sfumare un importante obiettivo per il proprio centrocampo. Come riferito da calciomercato.com infatti, la Lazio avrebbe individuato in Ferguson del Bologna l’ideale sostituto di Milinkovic-Savic.

Sull’interessante mezzala c’è da tempo l’interesse rossonero: Moncada segue la vicenda con occhio vigile.