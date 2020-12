Calciomercato Milan, concorrenza dall’Inghilterra per Simakan: le ultime

Simakan è uno dei grandi obiettivi del Milan per rinforzare la difesa. Su di lui però ora ci sono anche due squadre inglesi

Il Milan negli ultimi giorni ha intensificato i contatti con lo Strasburgo per arrivare a Mohamed Simakan. Il club francese, per lasciarlo partire, chiede almeno 15 milioni di euro. Come riportato però da SportMediaset, anche due squadre inglesi si sono fatte avanti per Simakan. Il centrale difensivo classe 2000 piace anche a Wolverhampton ed Everton.

Il giocatore preferirebbe il Milan, ma non è detto che se i club inglesi gli offrissero un ingaggio più alto, non possa cambiare idea.