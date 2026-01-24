Calciomercato Milan, blitz di Tare e colpo chiuso! Firma vicinissima, i dettagli dell’operazione

Calciomercato
Mentre i riflettori sono puntati sul big match di Roma, il mercato del Milan continua a guardare al futuro con un colpo di prospettiva internazionale. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, il club rossonero sarebbe vicinissimo all’acquisto di El Hadj Malick Cissé, uno dei profili difensivi più promettenti del panorama mondiale.
Il giovane senegalese rappresenta l’ennesima mossa strategica di Igli Tare per blindare la linea verde del Milan 2026.
Calciomercato Milan, identikit del colpo: chi è Malick Cissé
Nonostante la giovanissima età, Cissé ha già attirato l’attenzione dei più grandi scout europei:
- Protagonista al Mondiale: Difensore centrale classe 2008, si è messo in luce lo scorso novembre durante il Mondiale Under 17, dove ha guidato la difesa del Senegal con una personalità e una fisicità fuori dal comune.
- Beffate le big: Il Milan sembra aver vinto una vera e propria asta internazionale. Su Cissé era forte l’interesse del Barcellona, sempre attento ai talenti africani, e del Lipsia, club maestro nel valorizzare i giovani difensori.
- Inserimento graduale: Il piano del club prevede un inserimento immediato nel settore giovanile, con l’obiettivo di farlo aggregare alla prima squadra di Massimiliano Allegri per i ritiri pre-stagionali, seguendo il percorso già tracciato per Camarda e Comotto.
La strategia di Allegri e Tare
L’acquisto di Cissé conferma le parole recenti di Allegri sulla necessità di avere “garanti del futuro” già pronti in casa. In un mercato dove i prezzi dei difensori esperti come Gila o Dragusin sono elevati, investire sui classe 2008 permette al Milan di costruire un patrimonio tecnico ed economico inestimabile.