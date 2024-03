Calciomercato Milan: scelta fatta dal club rossonero, per l’attaccante sarà investita questa cifra

Con Giroud destinato a salutare, il calciomercato Milan dovrà investire su un nuovo attaccante, l’indizio sulla cifra che sarà spesa

Giroud sembra aver scelto di proseguire la propria carriera in America non rinnovando il proprio contratto con il Milan. Soprattutto in virtù di questa scelta il calciomercato rossonero dovrà scegliere l’erede del francese:

tra i tanti nomi accostati al club, da Zirkzee a Gyokeres passando per i vari David e Gimenez, tutti sono accomunati da un aspetto: valgono non meno di 40-50 milioni. Verosimilmente sarà questa la cifra che il Milan potrebbe spendere per non far rimpiangere la partenza di Giroud e rinforzare l’attacco.