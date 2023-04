Calciomercato Milan, clausola da 80 mln per un obiettivo! I dettagli. I rossoneri hanno puntato l’esterno ma non mancano le difficoltà

Il Milan guarda in Spagna e ha puntato un nuovo giocatore per l’attacco: si tratta di Samuel Chukwueze, 23 anni, esterno nigeriano in forza al Villarreal

L’ostacolo per una trattativa, però, è di quelli importanti: nel suo contratto, che scade nel 2024, contiene una clausola da 80 milioni. Se si attende la scadenza, i rossoneri potrebbero approfittare di un affare a parametro zero. Lo scrive calciomercato.it.