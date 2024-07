Bartoccioni Milan, è UFFICIALE: il giovane portiere è un nuovo giocatore del Renate. Il COMUNICATO del club di Serie C. I dettagli

Come annunciato dal comunicato ufficiale del Renate, Andrea Bartoccioni lascia il Milan per firmare il suo primo contratto da professionista con il Renate, in Serie C. Di seguito il comunicato ufficiale della società di Lega Pro:

COMUNICATO – «Un giovane gigante per la porta nerazzurra: Andrea Bartoccioni!Estremo difensore, nato a Milano il 14 marzo 2004, “nasce e cresce” nel settore giovanile del Milan. Sono più di dieci le stagioni con la maglia rossonera, compresa l’ultima, dove ha collezionato 16 presenze tra campionato Primavera 1 e UEFA Youth League. Dotato di imponente stazza (197 cm), raggiunge Renate per continuare un importante percorso di crescita individuale. Per Andrea, contratto biennale con le pantere, con scadenza il 30 giugno 2026. Benvenuto in nerazzurro, Andrea Bartoccioni».