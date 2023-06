Calciomercato Milan, due neopromosse su Nasti: i dettagli

Calciomercato Milan, dopo il prestito al Cosenza Marco Nasti potrebbe partire nuovamente: Genoa e Frosinone su di lui

Sarà una sfida tra neopromosse per accaparrarsi Marco Nasti. L’attaccante del Milan è tornato dal prestito al Cosenza e che potrebbe fare un altro anno di prestito. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, le squadre interessate sono il Frosinone e il Genoa.

Non solo in Serie A, per l’attaccante ci sono anche richieste in Serie B: Ternana, Spezia e Palermo.