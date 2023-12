Calciomercato Milan, per il centrocampo si fa sempre più viva la pista che porta a Ouedraogo: la strategia di Furlani

Come riportato da Tuttosport, Ouedraogo è il nome in pole per il centrocampo del calciomercato Milan per la prossima estate.

Furlani, per anticipare la concorrenza, vuole pagare a gennaio la clausola da 12 milioni di euro per poi lasciare il ragazzo in prestito in Germania fino a giugno.