Calciomercato Milan, Calabria galoppa verso il rinnovo di contratto

Calabria sta stupendo tutti in questa stagione. Il terzino classe 1996 ha relegato ai margini della squadra anche Conti

Davide Calabria è in odore di rinnovo di contratto. Stando a quanto riportato dai colleghi di TMW, il Milan ha avviato i colloqui con l’entourage del giocatore per prolungare l’accordo fino al 2025. L’attuale scadenza del contratto di Calabria è a giugno 2022. Le buone prestazioni che il terzino classe 1996 sta fornendo in questa stagione, hanno allontano definitivamente le voci di mercato che lo volevano lontano dal Milan.

Come detto da Paolo Maldini qualche settimana fa, la società è contenta di Calabria, e farà di tutto per trattenere il giocatore in rosa.