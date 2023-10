Calciomercato Milan, caccia al bomber: in lista un preferito e un outsider. Tutti i nomi sondati dalla dirigenza

Ormai non è più un segreto: il Milan nei prossimi mesi andrà a caccia dell’attaccante del futuro, che possa sostituire a partire dalla prossima estate Giroud e su cui aprire un nuovo ciclo.

Come riportato da Calciomercato.com ci sarebbe un preferito e un outsider in lista: al primo posto c’è David del Lille, ma resiste il sogno Sesko del Lipsia. In mezzo si posiziona anche Taremi, su cui c’è anche l’Inter.