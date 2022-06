Calciomercato Milan: budget troppo basso per gli obiettivi iniziali. I rossoneri dovranno rivedere i piani

Il Milan per l’estate ha a disposizione una cinquantina di milioni più gli introiti da eventuali cessioni. Eventuali e certo non multi milionarie: i giocatori in uscita non porteranno una cifra XL.

Da un lato, testimonia la volontà della proprietà di investire, dall’altro sembra non sufficiente per il mercato di cui si ragiona in questi giorni. Se per Botman servono 30-35 milioni, per Renato Sanches 15 non bastano e il Bruges chiede 50 milioni abbondanti per la coppia De Ketelaere- Lang, ecco che le banconote nel portafoglio non sono sufficienti per la grande spesa. Come la scorsa estate Maldini e Massara dovranno lavorare di fantasia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.