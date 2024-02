Calciomercato Milan: non solo la Juve, altri due club interessati a Brescianini, i dettagli

Il calciomercato Juventus pensa a come rinforzare il proprio centrocampo. Tra gli obiettivi c’è l’ex Milan Brescianini. C’è concorrenza

Brescianini nel mirino della Juventus. Come riportato da la Gazzetta dello Sport i bianconeri hanno chiesto informazioni in modo concreto in vista del prossimo anno, bussando concretamente alla porta di Angelozzi. Il calciomercato Milan ne detiene il 50% della futura rivendita e spera in un’asta.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport questo è uno scenario che potrebbe verificarsi dato che il centrocampista del Frosinone piace anche a Lazio e Atalanta.