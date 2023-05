Milan-Brahim Diaz, l’affare resta in bilico: cosa succede

Calciomercato Milan, resta in bilico il futuro di Brahim Diaz in rossonero: riflessioni sullo spagnolo in via Aldo Rossi

Il futuro di Brahim Diaz nel prossimo calciomercato Milan è ancora tutto da scrivere. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, in casa rossonera si stanno interrogando a fondo se presentare un’offerta da circa 20 milioni di euro al Real Madrid (smentite le voci di ieri su un rinnovo imminente coi Blancos) per il classe ’99.

L’area tecnica e la dirigenza stimano Brahim ma il brutto derby giocato non ha certo giocato a suo favore. Inoltre il prossimo sarà un mercato in cui il Milan dovrà mettere mano a gran parte della rosa: spendere gran parte del budget per Brahim potrebbe essere deleterio.