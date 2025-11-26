Calciomercato Milan, Alex Jimenez convince il Bournemouth: pronto il piano per il riscatto a titolo definitivo e le cifre dell’affare

Calciomercato Milan: il Bournemouth apprezza il terzino e punta al riscatto, che diverrebbe obbligo al raggiungimento di precisi obiettivi sportivi

Il futuro di Alex Jimenez sembra tingersi sempre più dei colori rossoneri del Bournemouth, allontanandosi progressivamente da quelli del Diavolo. Il terzino spagnolo, trasferitosi in Inghilterra durante l’ultima sessione estiva per trovare quel minutaggio che in Italia faticava ad arrivare, sta rispondendo presente sul campo, convincendo appieno la dirigenza delle Cherries. L’impatto con il calcio fisico e intenso della Premier League non ha spaventato il classe 2005, che si sta ritagliando uno spazio importante nelle gerarchie della squadra, tanto da spingere il club britannico a valutare seriamente la sua permanenza a lungo termine.

Secondo quanto riportato puntualmente dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il Bournemouth è estremamente soddisfatto del rendimento offerto finora dal ragazzo e sarebbe ormai orientato a trattenerlo con un contratto a tempo indeterminato. Gli accordi stipulati in estate tra le due società sono molto chiari: il club inglese vanta un’opzione di acquisto fissata a 18,5 milioni di euro. Una cifra decisamente importante per un profilo così giovane, che genererebbe una plusvalenza notevole per le casse del Milan, permettendo alla dirigenza di via Aldo Rossi di avere risorse fresche da reinvestire sul mercato in entrata.

Calciomercato Milan, le clausole per il riscatto di Alex Jimenez da parte del Bournemouth

Esiste però un dettaglio contrattuale fondamentale che potrebbe accelerare l’operazione rendendola automatica. Il diritto di riscatto, infatti, si trasformerebbe in un obbligo di acquisto qualora si verificasse una specifica condizione legata alle presenze: Alex Jimenez deve scendere in campo nell’XI titolare nel 50% delle partite stagionali. Se questo traguardo venisse raggiunto, il trasferimento diventerebbe definitivo d’ufficio, sancendo l’addio del talento cresciuto nella cantera del Real Madrid al Milan. La strategia del Bournemouth sembra tracciata e le prestazioni del giocatore stanno facilitando una decisione che porterebbe un ricco “tesoretto” a Milano.