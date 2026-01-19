Calciomercato Milan, intrigo Loftus-Cheek! Dall’Inghilterra assicurano: Besiktas in pressing ma…

Calciomercato Milan, da monitorare la situazione legata al futuro di Loftus-Cheek: il Besiktas alza il pressing sull’inglese

Le ultime ore del mercato invernale si accendono intorno al futuro di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, pedina preziosa nelle rotazioni di Massimiliano Allegri, è finito nel mirino del Besiktas, deciso a portarlo in Turchia per rinforzare la propria mediana.

Secondo quanto riportato dai media inglesi, il club di Istanbul starebbe premendo sull’acceleratore, ma la risposta del Milan è stata immediata e categorica.

Calciomercato Milan, la posizione su Loftus-Cheek: nessuna svendita

Nonostante l’abbondanza a centrocampo e l’esplosione di Jashari, la dirigenza rossonera non ha intenzione di privarsi del “gigante” britannico a cuor leggero:

Il Milan è stato chiaro: Loftus-Cheek può partire solo a titolo definitivo. La base d’asta non scende sotto i . Qualsiasi offerta di prestito o cifra inferiore verrà rispedita al mittente. Il fattore Allegri: Il tecnico toscano apprezza la duttilità di Ruben, spesso utilizzato come arma tattica a partita in corso per alzare l’intensità e la fisicità della squadra (come visto anche nell’ultimo match contro il Lecce).

Il tecnico toscano apprezza la duttilità di Ruben, spesso utilizzato come arma tattica a partita in corso per alzare l’intensità e la fisicità della squadra (come visto anche nell’ultimo match contro il Lecce). Pressione turca: Il Besiktas sta provando a far leva sulla volontà del giocatore di trovare maggiore minutaggio da titolare, ma al momento non è ancora arrivata la proposta ufficiale che soddisfi le pretese di via Aldo Rossi.

La strategia di Igli Tare

Il DS rossonero resta alla finestra. La cessione di Loftus-Cheek per una cifra superiore ai 10 milioni garantirebbe una plusvalenza utile a finanziare l’assalto finale a un difensore (come Coppola o Tiago Gabriel) o a bloccare giovani talenti per l’estate, mantenendo sempre l’occhio vigile sul bilancio.