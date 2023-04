Calciomercato Milan, Berardi: una big italiana sogna l’azzurro. I rossoneri trovano una nuova contendente per il giocatore del Sassuolo

Milan e Domenico Berardi sembrano destinanti a non incontrarsi mai, se non da avversari. Perché una nuova big italiana ha puntato il giocatore.

Come riferito dal Corriere dello Sport, la Lazio sogna il giocatore del Sassuolo in caso di qualificazione in Champions League.