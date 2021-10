Calciomercato Milan: Belotti interessa concretamente ai rossoneri

Calciomercato Milan: Andrea Belotti è prossimo a lasciare il Torino. A fine di questa stagione andrà in scadenza. La situazione rossonera

Andrea Belotti è ormai vicinissimo a lasciare il Torino a fine stagione. Le parole di Cairo al Festival dello Sport e quelle dell’ex Torino Ferrante non lasciano spazio ai dubbi: il Gallo non ha accettato la proposta di rinnovo.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, Belotti è un colpo che a zero piuttosto invitante per il Milan. I rossoneri lo sanno e lo stanno valutando concretamente. Curiosa la parabola economica dell’attaccante granata: nel 2017 valeva 100 mln (secondo Urbano Cairo), adesso è pronto a lasciare il Toro a costo zero.