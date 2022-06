Calciomercato Milan: il Bayern Monaco irrompe su Bremer. I bavaresi sono sulle tracce del centrale brasiliano

Il Torino si è ormai rassegnato al fatto che questa estate potrebbe perdere Gleison Bremer, miglior difensore dell’ultima Serie A e calciatore ambitissimo dai top club europei. E come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella corsa al brasiliano si sarebbe inserito ora anche il Bayern Monaco.

Dopo l’addio di Sule, passato al Borussia Dortmund, i bavaresi sono rimasti con i soli Upamecano e Lucas Hernandez come centrali e devono quindi rimpolpare il reparto. E proprio per questo, i 50 milioni chiesti dal Torino per Bremer non sarebbero un grande problema. Non è un mistero che il brasiliano sia il piano B del Milan in caso di mancato arrivo di Botman.