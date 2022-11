Non solo acquisti per il Milan ma anche cessioni. Tra queste non dovrebbe esserci quella di Bakayoko, almeno fino a fine stagione

Secondo quanto riportato da il Giorno nonostante l’ingaggio pesante è molto probabile che il francese resti a Milanello