Calciomercato Milan, Aurier ad un passo dalla firma… con lo Spartak

Calciomercato Milan: Serge Aurier, lungamente cercato dalla dirigenza rossonera, è ora ad un passo dalla firma con lo Spartak Mosca

Dopo un lungo corteggiamento da parte del Milan, Serge Aurier è ora pronto a firmare con una nuova squadra: lo Spartak Mosca. Il terzino francese lascerà il Tottenham a titolo definitivo per circa 16 milioni di euro.

Una cifra giudicata troppo alta per Maldini e Massara che, complici anche le ottime prestazioni di Calabria in questo precampionato, hanno deciso di non mettere mano sul mercato per il laterale destro.