Calciomercato Milan, serve un attaccante: ecco l’obiettivo

Nuova idea di calciomercato per il Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara osservano la situazione per l’attaccante

Il Milan è alla ricerca di un attaccante in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il club è infatti deluso dal rendimento di Divock Origi e cerca un partner per Olivier Giroud, fresco di rinnovo di contratto.

Tra le varie alternative c’è un’idea che stuzzica la dirigenza rossonera. Come riporta Tuttosport, Paolo Maldini e Frederic Massara osservano Victor Boniface, attaccante classe 2000 dell’Union Saint-Gilloise. In stagione ha realizzato 20 gol in 47 partite fra tutte le competizioni.