Calciomercato Milan, l’Atalanta torna su De Ketelaere: la situazione

Calciomercato Milan, l’Atalanta torna prepotentemente su Charles De Ketelaere per la prossima stagione: tutti i dettagli

A volte ritornano certi interessi, soprattutto se si parla in ottica calciomercato. Nelle ultime settimane il nome di Charles De Ketelaere, trequartista del Milan (autore fino ad ora di una stagione deludente), è stato associato all’Atalanta. Ecco la situazione attuale tra il belga, la Dea e le richieste dei rossoneri.

I nerazzurri non hanno smesso di mostrare un certo interesse per De Ketelaere (in quanto già osservato ai tempi del Club Brugge), e si sono fatti avanti bussando alla porta del Milan per capire la situazione. Inizialmente si pensava ad un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro, ma tale ipotesi è stata scartata dai rossoneri: essi vogliono Hojlund ed è uscita fuori l’opzione scambio secco + soldi: proposta rispedita al mittente dell’Atalanta.