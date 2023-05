Asensio Milan: lo spagnolo mette in stand by i rossoneri. La situazione sul futuro dell’esterno in scadenza con il Real Madrid

Secondo quanto riportato da TMW, continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Marco Asensio.

Lo spagnolo starebbe spingendo per rinnovare il proprio contratto in scadenza al termine di questa stagione, dando assoluta priorità alla permanenza al Real Madrid. Per questo motivo, sono stati messi in attesa i tanti club interessati: su tutti il Bayer Leverkusen, in seconda fila però resistono i gradimenti di Milan e Aston Villa.