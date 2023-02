Calciomercato Milan, torna l’idea Asensio? Lo scenario. Ancelotti ha parlato dello spagnolo, ma la decisione spetterebbe a lui

Ancelotti libera Asensio. L’allenatore del Real Madrid ha parlato così del suo giocatore, come riportato da calciomercato.com: «Lo vedo bene, non so se resterà qui oppure no. Non lo so e non mi importa molto. Abbiamo una sfida molto importante in questa stagione, quindi quello che mi interessa è che stia dando il suo contributo, come ha fatto l’anno scorso. Spero che continui così, poi il club prenderà la decisione più giusta».

Secondo calciomercato.com, il Milan è pronto a pareggiare lo stipendio dato al giocatore dal club catalano, ossia di 4 mln. La decisione ora spetterebbe al calciatore del Real: Madrid o Milano?