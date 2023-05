Calciomercato Milan, è corsa a quattro per Asensio: le ultimissime sul futuro dello spagnolo, pronto a lasciare il Real Madrid

Nella giornata di ieri sono arrivate nuove conferme: Marco Asensio non rinnoverà il contratto con il Real Madrid. Una decisione, spiegano dalla Spagna, presa non per l’aspetto economico quanto piuttosto per il ruolo nella squadra.

Cone riportato da ESPN, per il calciatore è corsa a quattro: oltre al Milan, anche Juventus, Aston Villa e PSG seguono interessate la situazione, con i parigini al momento in pole position.