Calciomercato Milan, l’Arsenal non apre al prestito di Kiwior: lo scenario e la situazione sul difensore centrale ex Spezia

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è anche quello di Jakub Kiwior. La pista che avrebbe potuto portare l’ex Spezia, ora in forza all’Arsenal, in rossonero sembra essersi raffreddata.

Come riferisce TMW, i Gunners non aprirebbero alla possibilità di un trasferimento in prestito del polacco, anche se il centrale sta trovando poco spazio sotto la guida di Arteta. Il prezzo fatto dal club inglese per una sua cessione è sui 20 milioni di euro ma, fin quando non aprirà all’ipotesi prestito, il futuro del calciatore sembra destinato ad essere ancora alll’Arsenal.