Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo e in tal senso in caso di arrivo di Chukwueke tornerebbe in auge un nome per l’attacco

Il Milan ha scelto Chukwueke per l’ultimo slot da extracomunitario. In tal caso smumerebbe l’arrivo di Taremi e per i rossoneri tornerebbe in auge un vecchio pallino di mercato:

secondo Sky Sport si tratta di Scamacca del West Ham.