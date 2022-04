Calciomercato Milan: antenne sempre dritte su Barak. Il centrocampista piace da tempo ai rossoneri

L’Hellas Verona con Tudor in panchina ha raggiunto la salvezza con largo anticipo. Ora la società sta valutando la rosa che può essere confermata per il futuro, al netto di cambi di dirigenza.

Tra i partenti, per fare casa, potrebbero uscire in tre. Simeone, su cui gli scaligeri hanno un riscatto di 12 milioni dal Cagliari, resta in dubbio la sua permanenza. Per Barak e Casale la cessione sempre l’ipotesi più probabile per fare cassa. Il centrocampista piace da tempo al Milan, ma anche in Premier League, sicuro andrà dove possa giocare qualche competizione Europea. Il difensore, invece, piace alla Lazio e a Sarri che potrebbe spingere per portarlo nella Capitale. Lo scrive L’Arena