Gundogan Milan: l’annuncio del centrocampista sul suo futuro

Gundogan Milan: l’annuncio del centrocampista sulla decisione del suo futuro. Scartato il ritorno in Bundesliga

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Ilkay Gündogan ha parlato in conferenza stampa del suo futuro. Ecco le parole dell’obiettivo di mercato rossonero:

«Nessuna decisione è stata ancora presa, sono ancora in procinto di decidere il mio futuro. C’è stato un contatto con il Borussia Dortmund ma non è mai stato vicino perché il ritorno in Bundesliga non rientra nei miei piani»